Самарский Ботанический сад открылся после ремонта

Фото: Самарский национальный исследовательский университет им. Королева

Ботанический сад Самары стал доступен для тестового посещения в понедельник после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Самарского национального исследовательского университета им. Королева.

«В летний период свободное посещение Ботанического сада будет возможно с понедельника по четверг с 15:00 до 17:00 (MSK+1). Кроме того, по вторникам и четвергам два раза в день все желающие смогут попасть на экскурсии в дендрарий и оранжерею»,– говорится в сообщении.

Ранее вход в Ботанический сад был ограничен из-за износа рекреационной инфраструктуры, которая не обновлялась с начала 1970-х годов. В связи с этим на территории объекта проводились работы по благоустройству.

В частности, был отреставрирован чугунный забор по периметру Ботанического сада. Подрядчик восстановил старые секции и отсутствующие элементы и залил новый фундамент под его основание.

Георгий Портнов