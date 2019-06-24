Госкомтранс потратит на покупку 35 городских автобусов 286 млн рублей

Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству назначил на 15 июля аукцион на поставку 35 городских автобусов большой вместимости. Стоимость контракта определена в 286,23 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Техника должна быть поставлена в течение ста дней. Поставщик обязан предоставить гарантию не менее года или 100 тыс. км пробега.

Ранее глава ведомства Тимур Мухаметьянов сообщал о планах покупки до апреля 2020 года для ГУП «Башавтотранс» 589 новых автобусов, из которых 527 — до конца текущего года. В их числе 26 автобусов большой вместимости для междугородних маршрутов, 222 — среднего класса для города и пригорода Уфимской агломерации, 170 — малого класса для межгорода, 109 — большого класса для магистральных маршрутов Уфы, 45 больших и 17 автобусов среднего класса для маршрутов, соединяющих малые населенные пункты с райцентрами.

В прошлом году госкомтранс заключил контракты с московским АО «Востокавтотранс» на поставку для ГУП 26 междугородних и 74 городских автобусов большой вместимости. Общая стоимость контрактов составила 683 млн руб.

Майя Иванова