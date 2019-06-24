На ремонт участка дороги Ростов-Ставрополь направят 207 млн рублей

Участок дороги Ростов-Ставрополь планируют реконструировать в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области Василия Голубева. На работы выделят более 207 млн руб.

«Помимо реконструкции, на этом участке также предстоит обустроить переезд через железнодорожное полотно на перегоне Конармейская – Кагальник. Будет выполнен демонтаж старого и построен новый путепровод и подходы к нему», - передает пресс-служба слова главы региона.

Господин Голубев также отметил, что по объекту уже разработали проектную документацию, которая получила положительное заключение госэкспертизы. Подрядчик уже начал подготовительные работы.

Дарья Голякова