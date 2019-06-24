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Фото: Андрей Абрамов

Заглянули за черту

Оказалось, дети и низкая зарплата – главные причины бедности нижегородцев

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В Нижегородской области завершился первый этап пилотного проекта по борьбе с бедностью. В результате реализации этого этапа властям удалось выяснить, что за чертой бедности живут около 10% нижегородцев. Оказалось, что одна из главных причин большого числа бедных в регионе – низкие зарплаты. 39% опрошенных назвали причиной своей нетрудоустроенности отсутствие рабочих мест по месту жительства, а 28% — маленькую зарплату.

В министерстве социальной политики региона причиной бедности нижегородцев считают низкие зарплаты и наличие в их семьях детей.

В рамках борьбы с бедностью региональная власть планирует в текущем году создать 12 тыс. рабочих мест, в следующем – еще 13 тыс.

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