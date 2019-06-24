«Газпром» увеличил поставки газа в Татарстан в 2018 году на 14,5%

ООО «Газпром трансгаз Казань», дочерняя компания «Газпрома», в 2018 году поставило в Татарстан в 2018 году 18,8 млрд куб. м газа. сообщил журналистам генеральный директор ООО Рафкат Кантюков. По его словам, рост к уровню 2017 года составил 14,5 %.

Господин Кантюков отметил увеличение в прошлом году реализации компримированного природного газа в регионе через сеть АГНКС на 11,2% - до 16,96 млн куб м., через ООО «Газпром газомоторное топливо» - на 22,7 %. Он объяснил это «приобретением сторонними организациями новой транспортной техники, работающей на компримированном природном газе».

Всего предприятие в 2018 году транспортировало по магистральным газопродуктопроводам, проходящим через Татарстан, 248,17 млрд куб. м природного газа (увеличение к 2017 году на 1,3%) и 582 тыс. тонн этановой фракции (рост 2,3 %). Эксплуатационные затраты по магистральным газопроводам превысили 11,1 млрд руб.

«Газпром трансгаз Казань» располагает более 5,76 тыс км магистральных газопродуктопроводов и газопроводов-отводов. Газораспределительная сеть в Татарстане превышает 41,94 тыс. км, за 2018 год она увеличилась на 500 км. Предприятие также эксплуатирует КС «Арская» и «Шемордан», имеет семь компрессорных цехов, 26 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 475 МВт, 196 газораспределительных станций (ГРС) и более 10 тыс. пунктов редуцирования газа.

Полина Петрова, “Ъ-Казань”