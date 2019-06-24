В Ростовской области в мае 2019 года было выдано чуть более 1,9 тыс. автокредитов. По показателю регион занял 12 место. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Отмечается, что по сравнению с маем 2018 года количество выданных автокредитов в Ростовской области сократилось на 3,6% (тогда было выдано более 2 тыс. автокредитов). В целом по стране в мае выдали более 75 тыс. автокредитов (-0,04% по сравнению с маем 2018). Вместе с тем, по сравнению с апрелем 2019 года, их количество сократилось сразу на 17,5%.

«Снижению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в мае 2019 года во многом способствовало фактическое исчерпание средств, предусмотренных госпрограммами льготного автокредитования. Важно отметить, что данные программы оказывали высокий уровень поддержки автомобильной отрасли, стимулируя рост продаж»,— считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина