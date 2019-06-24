«Рок-н-ролл мертв, а я еще нет» — эта песня Бориса Гребенщикова вполне могла бы стать идеальным саундтреком к показу мужской коллекции Celine весна-лето 2020 в Париже. Джинсы с высокой посадкой, косухи, белые кеды и челки, будто подрезанные перед рок-концертом неумелой рукой — образы, созданные Эди Слиманом отсылают к лучшим годам Rolling Stones, Ramones и Майка Науменко.

«Я испытываю ностальгию по вещам, которых никогда не знал» — таков месседж новой коллекции Celine, адресованный миллениалам. Эди Слиман, креативный директор бренда, не раз признавался: герои 1970-х его вдохновляют не меньше, чем Лондон или Париж. Дэвид Боуи, The Clash и Ramones подарили миру андрогинные силуэты: сутулые плечи, длинные ноги, лаконичность и легкую небрежность. Слиман решил, что пришло время вернуть их на подиум.

Длинноволосые модели в узких джинсах и кожаных куртках поверх полосатых маек выглядели как ожившие братья Рамоны. В брючных костюмах с искрящимися линями очевидно прослеживался образ Мика Джаггера, когда тот, в 1964 году спасался от разбушевавшейся на концерте толпы в зале Winter Gardens Blackpool. Расстегнутые алые рубашки в сочетании с приталенными черными костюмами (силуэт, в котором Слиман — непревзойденный мастер) напоминали о стиле богемного французского шансонье Сержа Генсбура. А соломенные шляпы с полосатыми комбинезонами и агрессивные леопардовые принты на куртках мы наблюдали совсем недавно — в картине «Рокетмен».

Показ мужской коллекции Celine, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже Показ мужской коллекции Celine, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже Показ мужской коллекции Celine, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже Показ мужской коллекции Celine, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже Показ мужской коллекции Celine, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже Показ мужской коллекции Celine, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже

Эди Слиман взял все, что он любил в собственной молодости. Белые кеды, кожаные плащи, сапоги-казаки, джинсы, сидящие так туго, как это было возможно только на обложке альбома группы Rolling Stones «Sticky Fingers» 1971 года. Новая коллекция Celine не для расслабленных буржуа, которые проводят лето на Лазурном берегу. Чтобы влезть в эти дерзкие штаны, нужно быть в жесточайшей форме. Но кроме этого не обойтись без молодого огня в сердце, татуировок под рубашкой и как минимум пяти уроков в неделю по йоге и пилатесу. Эди Слиман всегда вынуждал своих поклонников оставаться голодными — в буквальном смысле: когда в разные годы выводил на подиумы худющих музыкантов из групп The Libertines и Franz Ferdinand.

В этот раз музой дизайнера стала модный постпанк-коллектив из Бруклина Bodega. Его ритмичная композиция «Name Escape» стала лейтмотивом показа https://www. youtube. com/watch? v=-NeudVwxFsU, а сами участники сидели в первом ряду, одетые точь-в-точь как модели на подиуме. Многое из того, что показали на подиуме Celine, можно найти на винтажных барахолках: именно там привыкли одеваться поклонники семидесятнического рок-н-ролльного стиля. Но зачем копаться на развалах и фли-маркетах, если есть актуализированное и новое? Эди Слиман убрал из старых аутфитов лишнее, заострил их и добавил в них нужный минимализм. Бесспорно, мужской показ Celine стал одним из лучших на прошедшей в Париже Неделе мужской моды. Его отголоски вы будете встречать повсюду еще долго.

Михаил Боков