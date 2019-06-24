«Узавтотранс сервис» планирует открыть автобусное сообщение между Ташкентом и Уфой

Узбекистанская компания «Узавтотранс сервис» планирует до конца года наладить регулярное автобусное сообщение с пятью городами России, в том числе с Уфой, сообщает «Прайм» со ссылкой на информацию госкомитета по развитию туризма Узбекистана. Правительства Узбекистана и России в мае 2000 года подписали соглашение о международном автомобильном сообщении, которое регулирует в том числе автобусные перевозки. Однако до последнего времени между странами прямых автобусных рейсов не было.

«Узавтотранс сервис» приобрела у компании Zhengzhou Yutong Bus более 160 автобусов для международных рейсов в Россию и Казахстан, востребованных у трудовых мигрантов. По данным МВД России, на долю граждан Узбекистана приходится около 10% (около 1 млн человек) от всех мигрантов в России.

Ирина Самойлова