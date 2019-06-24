Ак Барс Банк открывает спецсчета участникам госзакупок

Правительство России включило Ак Барс Банк в перечень кредитных организаций, отобранных для работы в системе государственных закупок.

Ак Барс Банк подписал соглашения со всеми операторами электронных площадок, утвержденными распоряжением Правительства РФ № 1447-р от 12 июля 2018 года. Теперь клиенты могут открыть в отделениях банка специальные счета, предназначенные для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронных процедурах, осуществляемые в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.

«Мы рады помочь предпринимателям своевременно предоставлять обеспечение заявок при участии в закупках, что позволит им получить новые контракты и развивать бизнес. Ак Барс Банк не просто создает новые продукты, а стремится создавать экосистему, в которой клиенты банка закрывают комплекс своих финансовых потребностей. Ввод сервиса по открытию специальных счетов замыкает цепочку финансовых услуг банка при осуществлении поставщиком полного цикла госзаказа от участия в тендере до полного исполнения контракта», – комментирует Роман Лесохин, директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка.

Подробнее с информацией по спецсчетам можно ознакомиться здесь.

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