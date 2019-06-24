Крайинвестбанк закрыл пять операционных офисов в Краснодарском крае

На заседании Совета директоров ПАО «Крайинветбанк», прошедшего 24 июня, был утвержден отчет об оценке состояния корпоративного управления общества за 2018 год. Информация об этом опубликована на сервере Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

В числе прочего, на заседании было озвучено, что на протяжении 2018 года были закрыты дополнительный офис «Екатерининский» ПАО «Крайинвестбанк» в Краснодаре, а также операционные офисы №17 в Сочи, № 8 в Анапе, № 5 в Горячем Ключе и № 12 в Хадыженске.

Крайинвестбанк основан в 2001 году. Он работает на территории Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополь, предоставляя весь комплекс финансовых услуг бизнесу и населению. В 2017 году акционером ПАО «Крайинвестбанк» стало РНКБ Банк (ПАО) с долей в уставном капитале – 99,99%. Миноритарные акционеры общества: администрация Краснодарского края и Raiffeisenlandesbank Oberosterreich Aktiengesellschaft. Банковская сеть Крайинвестбанка состоит из 61 отделения с головным офисом в Краснодаре.

Дмитрий Михеенко