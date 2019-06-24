Уфимский ДСК планирует к 2021 году ввести новое производство за 2 млрд рублей

ООО «Уфимский домостроительный комбинат» (УДСК) планирует к 2021 году вложить около 2 млрд руб. в домостроительный комбинат в Уфе мощностью 160 тыс. кв. м жилья в год. Соглашение об инвестиционных намерениях подписали вице-премьер республики Раиф Абдрахимов и бизнесмен, председатель совета директоров УДСК Виктор Исламов.

УДСК строит дома и домокомплекты из профилированного и клееного бруса и арболитовых блоков. Общество, по данным kartoteka.ru, образовано в ноябре 2018 года с уставным капиталом 108 млн руб. 50% уставного капитала через ряд коммерческих компаний принадлежит физлицам Фанису Рамазанову, Розе Старовой и Андрею Егорову, вторая половина — кипрской Groswors Limited.

Ирина Самойлова