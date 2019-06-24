«Соперничать с ним могло только мороженное родом из СССР»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Петр Воронков рассказывает о том, как появился пломбир.

Отправляемся в мир самого популярного и самого холодного лакомства — мороженного. Родилось оно в Китае, еще за 3000 лет до нашей эры. Императоры Поднебесной любили в жару баловать себя мелко колотым льдом, в который добавлялись ягоды, кусочки фруктов, молоко, мед. Уже потом этими рецептами пользовался Александр Македонский в походах и объедался до воспаления горла на своих пиршествах Нерон.

Гораздо ближе к нам рецепт того мороженного завезла во Францию Екатерина Медичи, когда выходила замуж, а еще ближе знаменитый пломбир. О нем, собственно, и речь. Однажды, в небольшой французский городок Пломбьер-ле-Бен приехал Наполеон III со своей свитой. Среди роскошных угощений, которыми его встречали, был, конечно, и ледяной деликатес. Однако в это мороженное кондитер добавил засахаренные фрукты в вишневой настойке, за счет чего оно и получило ни с чем несравнимый вкус. Это и был час рождения пломбира.

Удивительно, но факт — соперничать с ним по популярности и вкусу спустя века могло только мороженное родом из СССР. Его славу 12 марта 1941 года определил ГОСТ 117-41: «Мороженое сливочное, мороженое пломбир, фруктово-ягодное, ароматическое». За границей его относили к престижному классу. Подавали исключительно в дорогих ресторанах далеко не по «совковой» цене. Позже советский пломбир появился на прилавках Германии, сначала только в русских магазинах, а затем и в немецких, а потом завоевал всю Европу и Америку. Но вот парадокс — сегодня его ее найдешь только у нас. Вроде и есть пломбир, да только вкус не тот, никак не престижный.