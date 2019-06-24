В России отзывают дизельные Mazda

Компания Mazda отзывает в России 938 автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв касается седанов Mazda 6 и кроссоверов Mazda CX-5, проданных c апреля 2013 года по август 2018 года. У дизельных моторов заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара. Это может приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности, что может привести к остановке двигателя.

В рамках сервисной кампании официальные дилеры Mazda проверят заслонки впускного клапана и, в зависимости от результатов, почистят или заменят заслонки впускного клапана. Также будет перепрограммирован блок управления двигателем. Все работы проведут бесплатно для владельцев кроссоверов.