В Башкирии на привлечение врачей в госмедицину направят более 250 млн рублей

Власти Башкирии направят на привлечение врачей и медперсонала в госмедицину более 250 млн руб., следует из данных минздрава республики. В государственных больницах и поликлиниках есть дефицит медицинского персонала, особенно врачей-специалистов. С начала года, заявил сегодня на оперативном совещании в кабмине глава минздрава Максим Забелин, в госмедицину привлечено 230 специалистов, из которых 80 — это врачи первичного звена. В сентябре-октябре планируется привлечь всего 600 врачей. Половину этого количества составят выпускники вузов.

Стимулами для прихода медперсонала в госклиники становятся денежные выплаты и предоставление жилья. Так, в текущем году по федеральной программе «Земский доктор» в Башкирии 99 врачей должны получить по 1 млн руб., 10 фельдшеров — по 500 тыс. руб. По такой же республиканской программе 55 фельдшеров получат по 500 тыс. руб. Еще по 1 млн руб. планируют выплатить 150 врачам, не попавшим в программу «Земский доктор». 125 специалистам дефицитных специальностей, которые перейдут на работу в межмуниципальные медицинские центры, доплатят по 1 млн руб. На стипендии 1033 студентам-целевикам предусмотрено более 5 млн руб. (по 5 тыс. руб. каждому), 416 ординаторам — по 8 тыс. руб., или суммарно 3,3 млн руб.

Минздрав намерен внести в Курултай проект поправок в закон о регулировании жилищных отношений, которые позволят предоставлять молодым специалистам-медикам арендное жилье с правом выкупа. В некоторых муниципалитетах власти уже предоставляют жилье и земельные участки врачам, отметил Максим Забелин.

Ирина Самойлова