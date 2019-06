«Экспонаты музея соседствуют с историческими предметами Cartier» Анна Минакова — о выставке Beyond Boundaries: Cartier and The Palace Museum Craftsmanship and Restoration

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о том, что представлено в экспозиции.

Десять лет назад ювелирно-часовой гигант Cartier пришел в пекинский Запретный город с практически лозунгом: «Ювелир королей. Король ювелиров». Именно так называлась тематическая выставка в Музее императорского дворца. Или если полностью — Cartier Treasures — Jewellerto Kings, King of Jewellers. Полное название новой выставки, открывшейся в Запретном городе в июне и проходящей до 31 июля — Beyond Boundaries: Cartier and The Palace Museum Craftsmanship and Restoration, то есть «Без границ: Cartier и Музей Дворца. Ремесленное мастерство и реставрация».

На ней экспонаты музея соседствуют с историческими предметами Cartier. Всего более 800 экспонатов от династии Мин до наших дней и с широкой географией «займов». Кроме коллекции самого музея и исторической коллекции Cartier, тут представлены предметы из музея Метрополитен, Национальной галереи Австралии, музеев Катара, а также швейцарского Международного музея часового дела, что в Ла-Шо-де-Фоне.

Есть в экспозиции и предметы из частных коллекций. За сценографию отвечала Натали Криньер, более всего известная работой над Лувром в Абу-Даби, именно она там отвечала за сценографию постоянной экспозиции. Среди самых интересных экспонатов новой выставки Cartier — шесть часов из коллекции музея, отреставрированных перед выставкой на мануфактуре Cartierв Ла-Шо-де-Фоне. Это английские часы XVIII–XIX веков. Реставрация велась с 2014 по 2017 год.

Среди отреставрированного — настольные музыкальные часы конца XVIII века. Разумеется, как то полагается в Китае, парные. Как говорят устроители выставки, они молчали больше века, теперь мы снова сможем их услышать. Интересна и часть, посвященная влиянию Китая на творчество Cartier. Такое на других выставках Cartier, например, знаменитой ретроспективе в Гран-Пале, мы уже видели, но параллели с новыми предметами из коллекции музея совсем небезынтересны. В общем, окажетесь в Пекине не проходите мимо.