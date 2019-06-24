Депутат гордумы Екатеринбурга попал в рейтинг журнала Maxim

Депутат думы Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков попал в рейтинг журнала Maxim в рубрике «депутатская неожиданность», где оцениваются наиболее одиозные высказывания политиков.

Он занял в рейтинге второе место, ранее выступив с оправданием ГУЛАГа, назвав его «хорошей вещью» и заверив, что «там от людей хотя бы была польза». При этом президент РФ Владимир Путин, сказавший, что в случае войны россияне вне очереди попадут в рай, оказался на третьем месте рейтинга.

Сам Андрей Пирожков сообщил, что журнал не читает, но рейтинг назвал «интересным». «Буду стремиться и в следующем году попадать во всевозможные рейтинги и занимать первые места»,— сообщил он.

Екатерина Аверина