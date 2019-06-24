Точка на хартии

Донской хутор Старозолотовский в Константиновском районе Ростовской области официально вошел в число самых красивых деревень мира. Соответствующую хартию подписали международный эксперт Ассоциации Самых красивых деревень мира Жак Рагон, президент Ассоциации Самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов, председатель попечительского совета эколого-культурного просветительского центра х. Старозолотовский Али Узденов, глава администрации Константиновского района Владимир Калмыков и глава Константиновского городского поселения Игорь Василевич.