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Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Точка на хартии

Хутор Старозолотовский получил сертификат качества

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Донской хутор Старозолотовский в Константиновском районе Ростовской области официально вошел в число самых красивых деревень мира. Соответствующую хартию подписали международный эксперт Ассоциации Самых красивых деревень мира Жак Рагон, президент Ассоциации Самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов, председатель попечительского совета эколого-культурного просветительского центра х. Старозолотовский Али Узденов, глава администрации Константиновского района Владимир Калмыков и глава Константиновского городского поселения Игорь Василевич.


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