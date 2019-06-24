Действия депутата Саратовской гордумы проверят после информации о конфликте с дачницей

В Саратове пройдет проверка действий депутата городской думы Светланы Глуховой («Единая Россия»), которая стала участницей конфликта с женщиной в селе Пристанное. Об этом в своем Telegram-канале «Пара слов» сообщил ее однопартиец, депутат Госдумы Николай Панков.

По словам господина Панкова, действия депутата гордумы проверят по жалобе второй стороны конфликта в СМИ. По имеющейся информации, конфликт между двумя женщинами возник из-за гулявшей без поводка собаки депутата, которая якобы набросилась на ребенка.

Николай Панков заявил о недопустимости порочащих партию и опасных для граждан поступков со стороны депутатов. «Каждая ситуация, когда представители любой партии позволяют себе пренебрежительное отношение к нашим гражданам, требует тщательного изучения. И жестких выводов, если факты подтвердятся. Тем более, если речь идет о рукоприкладстве, угрозе здоровью людей. По жалобе жителей на действия гордепа Светланы Глуховой будет проведена проверка. Опасные для людей и порочащие партию поступки недопустимы», - подытожил единорос.

Марина Ковалева