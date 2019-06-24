Предприятия края увеличили кредиторскую задолженность на 27%

На 1 мая 2019 года суммарная задолженность по обязательствам организаций Пермского края составила 1,1 трлн руб., ее просроченная составляющая — 47,5 млрд руб., или 4,3% от общей суммы задолженности. Данные об этом приводит Пермьстат.

К началу мая кредиторская задолженность организаций края сложилась в объеме 509,6 млрд руб., в том числе просроченные неплатежи — 40 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности увеличился на 27,2%, просроченные долги уменьшились на 5,1%. Просроченная кредиторская задолженность отмечена у 167 организаций края (19,3%).

В промышленном производстве объем кредиторской задолженности на 1 мая 2019 года составил 371,2 млрд руб., что выше уровня предыдущего периода на 43,7%. Сумма просроченной задолженности снизилась на 6,1% и составила 34,7 млрд руб.

Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на 1 мая 2019 года сложилась в сумме 607 млрд руб., сумма просроченных неплатежей составила 7,6 млрд руб., или 1,2% от общего объема задолженности по кредитным обязательствам. Сумма дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего месяца уменьшилась на 0,2% и к 1 мая 2019 года достигла 369,1 млрд руб.