В Ростове сотрудника РЖД подозревают в получении взятки 1,5 млн рублей

Сотрудника филиала ОАО «РЖД» в Ростове подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый в феврале 2016 года договорился с директором одной из дирекций железнодорожного транспорта, что за ежемесячные взятки будет обеспечивать беспрепятственное продвижение составов поездов указанной дирекции в пределах СКЖД. С февраля 2016 года по апрель 2018 года подозреваемый получил в общей сумме более 1,5 млн руб. Подозреваемый заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Кристина Федичкина