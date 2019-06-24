Население Удмуртии задолжало ресурсоснабжающим предприятиям 8,8 млрд рублей по итогам первого квартала

По итогам первого квартала 2019 года дебиторская задолженность населения Удмуртии перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) составила 8,8 млрд руб. В то же время кредиторская задолженность предприятий достигла 16 млрд руб., сообщает Удмуртстат.

За обозначенный период общая сумма расходов РСО по реализации коммунальных услуг для потребителей составила 13,2 млрд руб. При этом их инвестиционная составляющая составила лишь 145,4 млн руб. Общая сумма доходов РСО, с учетом их финансирования из бюджета, превысила 14,2 млрд руб. Из них предполагаемый размер платежей населения составил 5 млрд руб. Фактический уровень возмещения затрат РСО населением составил 90,9%. В то же время управляющие организации возместили лишь 74% затрат.