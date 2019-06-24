Гособвинение запросило для уфимского предпринимателя Владимира Егорова шесть лет колонии

В Кировском райсуде Уфы сегодня завершились прения по уголовному делу уфимского предпринимателя, владельца компании «Уралнефтесервис» Владимира Егорова, обвиняемого в покушении на крупное мошенничество (ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Гособвинитель попросил назначить ему наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа 1 млн руб. Предприниматель был задержан сотрудниками УФСБ в сентябре 2018 года при получении 3 млн руб. от владельца компании «Нео машинен» Айвара Танатова. По версии обвинения, за вознаграждение он обещал передать деньги высокопоставленным чиновникам Башкирии для содействия в передаче контракта на поставку КамАЗов кемеровской компании «Кормус», интересы которой представлял господин Танатов. Попытку мошенничества бизнесмену инкриминировали, так как, по версии следствия, повлиять на заключение контракта он не мог, а деньги хотел присвоить.

На прениях Владимир Егоров заявил, что давать взятку никому не собирался. Деньги были частью прибыли, которые он и «Кормуз» договорились поделить между собой после продажи партии КамАЗов госкомпании «Башавтотранс», сообщил он.

Защита подсудимого попросила его оправдать. Суд удалился в совещательную комнату. Приговор планируют вынести 26 июня.

Владимир Егоров — сын бывшего генерального директора Уфимского НПЗ Игоря Егорова, соучредитель таких компаний как «Тим-бул-а», «Автолидер-центр», «Автолидер-сервис». Деловыми партнерами бизнесмена являются владелец «Аквамак-процессинг» Олег Макаренко и члены семьи бывшего директора «Башнефтехима» Виктора Ганцева.

Дарья Кучеренко