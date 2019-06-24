Тимура Нагуманова утвердили исполняющим обязанности руководителя исполкома Альметьевска

Бывший бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов утвержден исполняющим обязанности главы исполнительного комитета Альметьевского района, подтвердили “Ъ-Казань” в пресс-службе исполкома. Прежний руководитель исполкома Альметьевского района Марат Гирфанов отправлен в отставку. Его дальнейшее назначение пока неизвестно.

Участвовавший в заседании Совета Альметьевского района председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин первоначально представил господина Нагуманова как первого заместителя руководителя исполкома. Затем муниципальные депутаты проголосовали за него как за исполняющего обязанности руководителя исполкома.

Господин Нагуманов будет находиться в статусе и.о. руководителя исполкома до следующих выборов муниципальных депутатов.

Тимур Нагуманов родился в Казани в 1983 году (35 лет), где окончил институт финансов и экономики в 2006 году. Когда был студентом, с 2002 по 2004 годы занимал должность коммерческого директора ООО «Остин», а с с 2006 по 2007 годы был исполнительным директором ОАО «Бурундуковский элеватор». У него уже был опыт главы района — с 2007 по 2013 годы руководителем Дрожжановским районом Татарстана. В 2013 году Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил его уполномоченным по защите прав предпринимателей.

“Ъ-Казань”