Петр Щедровицкий: «Настало золотое время для предпринимателей»

Российский философ и методолог, консультант по вопросам пространственного развития, региональной и промышленной политики, инновационной деятельности и подготовки кадров, член экспертного совета правительства РФ Петр Щедровицкий рассказал, какие трансформации ожидают развитие промышленности и рынок труда в ближайшие годы, что стало предпосылками этого и почему настало золотое время для предпринимателей.

После лекции подробное интервью у Петра Щедровицкого взяли представители федеральной сети секций робототехники «Лига роботов». «Несмотря на то что некоторые выводы не так очевидны, любопытно было, что мы (система „Лиги роботов“), подходя исключительно со стороны кадрового решения поставленных задач системы разделения труда (когда есть MIT подобная инфраструктура, способная, как скороварка, выпускать квалифицированные кадры на рынок), с господином Щедровицким сошлись во многих вещах. Цитирую: „Мы к определенным выводам шли через теорию и философию, а вы, видимо, эмпирически и из практики. Но сошлись, значит, вы на правильном пути“»,— прокомментировал беседу лидер «Лиги роботов» Николай Пак. Интересное интервью выйдет на YouTube канале ligarobotov.