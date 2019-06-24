Экс-начальник антинаркотического отдела МУ МВД «Энгельсское» подозревается в фальсификации

В Энгельсе Саратовской области в отношении начальника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД РФ возбудили третье уголовное дело. Ему вменяется фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ), уточняет пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По данным следственных органов, в октябре 2018 года подозреваемый и двое его подчиненных остановили на одной из улиц Энгельса для досмотра двоих мужчин. Подозрительных и запрещенных веществ у прохожих обнаружено не было, однако в мобильном телефоне одного из них содержалась информация о местонахождении «тайниковой закладки». Телефон у гражданина изъяли, его повалили на землю, избили, а затем доставили в отдел полиции, сообщили в СУ СК. При этом второму гражданину удалось скрыться.

По версии следствия, начальник отдел поручил своему подчиненному положить в карман задержанного гражданина наркотик, изъять его и составить акт изъятия наркотического вещества. На основании этого документа в отношении гражданина впоследствии было возбуждено уголовное дело.

Противоправная деятельность полицейского и его подчиненных была пресечена сотрудниками УФСБ.

В настоящее время они уволены из органов.

Марина Ковалева