На Дону фирма ставила пациентам ложные диагнозы и убеждала брать кредиты

В Волгодонске возбудили дело по факту постановки гражданам ложных диагнозов (ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, работники ООО «Модуль-СК», якобы оказывающей медицинские услуги, внушали клиентам, что те страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в срочном обследовании и лечении. Обманутые граждане платили от 40 до 80 тыс. руб. за диагностику и лечение несуществующих заболеваний.

Отмечается, что мошенники также «убеждали „пациентов“ влезать в кредитную кабалу». В качестве панацеи от тяжелейших заболеваний потерпевшим предлагали использовать гиалуроновый гель и низкочастотный стимулятор. Следователи устанавливают всех лиц, пострадавших от действий злоумышленников.

Кристина Федичкина