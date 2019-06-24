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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Пермь посетит глава федерального минфина

Министр финансов РФ Антон Силуанов может посетить Пермь 5 июля. Об этом сообщает портал «Новости Перми». По информации СМИ, господин Силуанов планирует посетить выставку промышленных решений от предприятий Прикамья, которая пройдет на территории Пермской научно-производственной приборостроительной компании. По данным «Ъ-Прикамье», основное мероприятие пройдет на площадке «Мориона». Собеседник “Ъ-Прикамье”, близкий к правительству Пермского края, информацию о готовящемся визите подтвердил, но его точная дата пока неизвестна.

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