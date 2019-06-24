Победил сильнейший

В первый день конкурса состоялся практический этап у операторов технологических установок, товарных операторов, у машинистов технологических насосов и компрессорных установок, у лаборантов химического анализа. Представители шести производственных подразделений соревновались в номинации «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование», выполняя задания по оказанию первой помощи и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Во второй конкурсный день, 20 июня, все участники сдали теоретический экзамен. Заводчане продемонстрировали отличные знания по выбранной профессии.

Определены обладатели звания «Лучший по профессии – 2019», а также сильнейшее аварийно-спасательное формирование – сотрудники производства глубокой переработки нефти. Победители будут представлять ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на Х Международном конкурсе профессионального мастерства предприятий Компании «ЛУКОЙЛ», который пройдет в августе этого года на площадке пермского нефтеперерабатывающего завода, а лучшие из спасателей НАСФ отправятся на международный корпоративный конкурс в Астрахань.