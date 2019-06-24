Гражданские заказы ОСК превысят 65 млрд рублей в 2019 году

Портфель заказов Объединенной судостроительной корпорации по гражданскому судостроению в текущем году превысит 65 млрд рублей. Доля данных заказов в выручке корпорации по итогам года должна составить порядка 17%. Об этом со ссылкой на главу АО «ОСК» Алексея Рахманова сообщает «Интерфакс».

При этом, как заявлялось ранее, к 2030 году доля гражданской продукции в портфеле заказов ОСК должна составить 50%, а общий объем гражданской продукции к этому сроку оценивается примерно в 250 млрд руб.

“Ъ-СПб” писал, что согласно опубликованной финансовой отчетности ОСК за 2018 год, ее чистая прибыль за указанный период времени сократилась в два с половиной раза, составив 2,2 млрд руб.