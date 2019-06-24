Доля Lada на авторынке трех регионов РФ превышает 50%

В трех регионах РФ доля Lada на местном рынке авторынке превышает 50% по итогам 5 месяцев 2019 года. Об этом в понедельник сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Доля Lada на рынке Дагестана составляет 56%, Калмыкии — 53,4%, Кабардино-Балкария — (50,9%). В Топ-10 регионов-лидеров по доле российской марки вошла и Самарская область (42%). По итогам января-мая 2019 года доля Lada на российском рынке составляет 22,6%.

Ранее сообщалось, что в мае 2019 года продажи Lada в Евросоюзе сократились на 5%.

Андрей Сазонов