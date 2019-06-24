Почти все водоемы Ростова оказались непригодными для купания

Роспотребнадзор подвел итоги мониторинга качества воды из водоемов Ростова, отчет опубликован на сайте управления ведомства по Ростовской области.

Мониторинг проводился с третьей декады мая, эксперты исследовали пробы воды из Дона в районе городского пляжа и в районе Зеленого острова, из Темерника в районе пляжа «Дружба», из Темерника в районе Сурб-Хач и «Ростовского моря», из Голубого озера и карьера ТЭЦ-2.

В 93% пробах были обнаружены общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии. Кроме того, 50% проб не соответствовали гигиеническим нормативам по показателю — колифаги. Наибольшее микробное загрязнение воды было выявлено в Дону в районе Городского пляжа, в Темернике в районе Ростовского моря, в Темернике в районе пляжа «Дружба». Роспотребнадзор рекомендовал жителям не купаться в загрязненных водоемах.

Кристина Федичкина