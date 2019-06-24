В Кургане уничтожили шесть тонн санкционных яблок

На трассе «Иртыш» рядом с Курганом были остановлены две фуры из Казахстана с шестью тоннами яблок неизвестного происхождения. Представители Россельхознадзора изъяли продукцию и уничтожили ее на Шуховском полигоне ТБО, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По последним данным управления Россельхознадзора по Курганской области, за пять месяцев 2019 года в регионе уничтожили около 10 тонн санкционной продукции.

Ограничительные меры на ввоз продукции из Европы в Россию были введены в 2014 году. С 2015 года санкционнные товары начали уничтожать.