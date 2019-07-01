С высоко покрытой головой

Саллабандон — древний персидский обычай, который до сих пор соблюдают в Таджикистане и Узбекистане. «Огоньку» удалось его увидеть.

Фото и текст Анзор Бухарский

«Салла» — в переводе «чалма», «бандон» — глагол, обозначающий «обвязывать». Но на Востоке все не просто, даже обращение с чалмой. Только после рождения двух детей женщина, согласно древним поверьям, обретала в семье «полноценный» статус: получала право голоса наравне со свекровью, могла высказать свое мнение мужу, посвящалась в семейные тайны. И формально это «новое качество» наступало после особого обряда — саллабандон, в ходе которого героиню церемонии под чтение особой молитвы и в присутствии многочисленных родственников облачают в праздничный головной убор. Ритуал не из легких: сначала надевают на голову виновницы торжества «кальтапушак» («подволосник»), затем повязывают «лячак» (это особая марля, которая облегает горло и завязывается на голове). И только после этого медленно обматывают голову героини церемонии тремя метрами специальной ткани. Но и это еще не все. Следующий элемент украшения — «пешонабанд», красивая вышитая тюбетейка, своеобразная корона, которую затем покрывают большим узорчатым платком. Дальше положены поклоны присутствующим — матери, свекрови, мужу, родственникам. А в «ответ» гости дарят подарки…

Подготовка к церемонии начинается с раннего утра Фото:Анзор Бухарский Длина специальной марли для чалмы не меньше трех метров Фото:Анзор Бухарский В одиночку с ней справиться сложно Фото:Анзор Бухарский Повязывают ее оямулло — уважаемая пожилая женщина и самые близкие родственницы Фото:Анзор Бухарский Таазим — низкий поклон всем присутствующим Фото:Анзор Бухарский Мать женщины первой целует и поздравляет виновницу торжества Фото:Анзор Бухарский Один из самых трогательных моментов обряда — голова покрыта, поверх салла (чалмы) уже накинут золотой платок (сарбанд), читается финальная молитва-благословение Фото:Анзор Бухарский

Традиционно организует саллабандон мама героини торжества. Основные траты ложатся на ее плечи. Хотя сейчас с обрядами все не так строго, как прежде: расходы может оплатить и муж, и даже сама «виновница». На саллабандон собирается не меньше 70–100 человек, приглашаются музыканты, прежде отмечали дома, в наши дни — арендуется ресторан. Для большинства жителей Бухары и Самарканда теперь это просто очень красивый старый обычай.