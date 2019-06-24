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В Сочи за взятку задержан сотрудник полиции

Правоохранительные органы зафиксировали факт получения взятки оперуполномоченным отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД Сочи, сообщил “Ъ-Юг” собеседник в силовых структурах. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД, уточнив, что сотрудник отстранен от исполнения обязанностей.

Посредником при передаче взятки, по данным редакции, выступал адвокат. За вознаграждение в сумме 3,5 млн руб. оперативник обещал освободить фигуранта дела от уголовной ответственности. Факт передачи взятки был зафиксировал сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Анна Перова, Краснодар


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