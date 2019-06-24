В двух районных больницах Воронежской области построят вертолетные площадки

Власти планируют построить вертолетные площадки на базе Павловской и Борисоглебской районных больниц в Воронежской области, сообщает региональный департамент здравоохранения. Там уточнили, что от больницы в Павловске уже направлена заявка на проведение электронных торгов в Агентство государственных закупок Воронежской области.

Стоимость контракта на обустройство площадки составляет превышает 600 тыс. руб. Еще около 300 тыс. руб. будет стоить светосигнальное оборудование, чтобы использовать площадку можно было и ночью В больнице в Борисоглебске, по данным властей, ведутся работы по подготовке места для размещения вертолетной площадки, готовится проектно-сметная документация.

В департаменте здравоохранения сообщили, что в 2018 году из Павловска при помощи санитарной авиации было эвакуировано 28 пациентов, а на реанимационных автомобилях — 42. Из Борисоглебска — 29 и 18 человек соответственно.

Сергей Калашников