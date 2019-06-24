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Назначили нового заместителя Южного транспортного прокурора

На должность заместителя Южного транспортного прокурора назначили бывшего Таганрогского транспортного прокурора Валерия Козлова, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Господин Козлов родился в 1983 году в Ростове, в 2005 году окончил Ростовский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С декабря 2006 года работал помощником Сальского транспортного прокурора, с августа 2007 года  - прокурором отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Южной транспортной прокуратуры, с мая 2010 года - заместителем Таганрогского транспортного прокурора. Должность Таганрогского транспортного прокурора господин Козлов занимал с 2015 года.

Дарья Голякова


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