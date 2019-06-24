Черно-белая вечеринка с газетой «Коммерсантъ» 26 июня 2019

Сибирское представительство газеты "Коммерсантъ" открывает сезон летних, светских мероприятий традиционной Чёрно-белой вечеринкой, по случаю дня рождения черно-белой газеты Коммерсантъ.

Чёрно-белая вечеринка с "Коммерсантом" - это площадка для неформального общения, возможность увидеть и услышать что-то новое, почувствовать себя частью закрытого элитного клуба издания.

Почему вечеринка Черно-Белая?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо вернуться в 1989 год. Тогда впервые вышла еженедельная (на тот момент) черно-белая газета «Коммерсантъ» — первое частное деловое издание в стране.

Сегодня ИД «Коммерсантъ» — один из старейших издательских домов и одна из самых авторитетных и влиятельных медиаструктур в стране. Наши основные принципы — оперативность, достоверность, объективность.

В настоящее время в портфель ИД входят: общественно-политический еженедельник «Огонек», еженедельный журнал о стиле жизни «Коммерсантъ WEEKEND», ежемесячный автомобильный журнал «Коммерсантъ АВТОПИЛОТ», тематическое приложение «Коммерсантъ KIDS», ежемесячное цветное приложение «СТИЛЬ» о новостях и тенденциях моды и стиля жизни, и ежедневное флагманское издание, черно-белая газета «Коммерсантъ».

В 1995 году издательский дом запустил официальный сайт kommersant.ru. Весной 2010 года начала свою работу радиостанция непрерывного информационного вещания «Коммерсантъ FM».

В 2019 году черно-белой газете "Коммерсантъ" исполняется 30 лет, это событие будет отпраздновано на Черно-белой вечеринке.

Гостей вечера будет ждать юмористическая театральная постановка «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем» в исполнении актеров Артема Находкина и Егора Овечкина. Музыка артисты ансамбля «Музыка для Нас» (НОВАТ).

Выбор театральной постановки тоже не стал случайностью, 2019 год в России объявлен годом театра, ИД «Коммерсантъ» не может упустить такое событие.

Dress-code: Black&White

Вход: по приглашению организаторов

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