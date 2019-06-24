Digital space MegaFon360 заряжает «Энерджи-менеджментом»

МегаФон совместно с образовательной площадкой WOODROOT провел очередное мероприятие из серии Digital space MegaFon360, на котором рассказал, как не потерять интерес к работе и получать от нее удовольствие.

«Энерджи-менеджмент» — это искусство управлять уровнем жизненной активности так, чтобы все поставленные задачи выполнялись качественно, быстро и с удовольствием. На мероприятии Игорь Бондарь (бизнес-тренер, профессиональный спикер, предприниматель, автор открытых и корпоративных программ обучения WOODROOT) рассказал о том, как правильно восстанавливать и расходовать свои силы. Достичь этого можно с помощью ряда простых действий: следить за здоровьем, правильно питаться, высыпаться и главное – правильно отдыхать, отправляясь о отпуск.

Алексей Барков, директор ростовского отделения компании МегаФон, комментирует:







В преддверии отпускного сезона мы решили рассказать о том, как правильно отдыхать, чтобы восстановить силы для дальнейшей продуктивной работы. А также презентовали обновленную опцию «Роуминг Гудбай!» в формате интерактивной лекции. Мы сделали ее еще более удобной. Теперь для того, чтобы оставаться на связи за границей, абоненту МегаФона не нужно совершать дополнительных действий, а пользоваться услугами связи можно по тарифам домашнего региона.

Опция включается автоматически по прибытию абонента в другую страну. Плата будет взиматься лишь за дни, когда клиент пользуется услугами в роуминге, а условия использования тарифа в эти дни будут домашними. Тарификация зависит от страны пребывания и варьируется от 189 до 599 . За суточную плату абонент на 24 часа получает 60 минут входящих/исходящих звонков и 1Гб интернета.

Digital space MegaFon 360 – это серия лекториев на актуальные темы: продвижение в социальных сетях, путешествия, профессиональное развитие и многое другое. МегаФон приглашает интересных спикеров – блогеров, ЛОМов, известных людей региона, которые делятся своим опытом в той сфере, в которой они эксперты. На мероприятии участники получили заряд энергии и мотивации, а также прошли тесты, чтобы определить уровень своей «заряженности» и выяснили, а не пора ли в отпуск.