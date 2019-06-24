Экс-судья Александр Турицын просит ВС забрать его уголовное дело из Краснодара

Защита бывшего председателя Щербиновского районного суда Краснодарского края Александра Турицына, обвиняемого в получении взятки и покушении на мошенничество, обратилась в Верховный суд (ВС) РФ с ходатайством об изменении территориальной подсудности, сообщил “Ъ-Юг” адвокат Сергей Рухтин. Назначенное на сегодня предварительное слушание в краснодарском крайсуде отменено, дело ушло в Верховый суд РФ.

По словам Сергея Рухитна, у Александра Турицына есть сомнения в объективности и беспристрастности краснодарского крайсуда, поэтому защита просит ВС передать дело в суд другого субъекта Российской Федерации. По мнению защиты, отмена президиумом краевого суда приговора, вынесенного Александром Турицыным по уголовному делу Евгения Голованя, была необоснованной и незаконной.

Анна Перова, Краснодар