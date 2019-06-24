На реализацию пилотного проекта «Умный город» в Челябинске будет потрачено 4,8 млрд руб.

Председатель комитета экономики Челябинска Александр Руденко на аппаратном совещании в мэрии впервые озвучил объем инвестиций, который потребуется для реализации в Челябинске пилотного проекта «Умный город». Средства будут вложены в цифровизацию городской среды до 2024 года.

«Разработана “дорожная карта” до 2024 года. Имеется детальный двухлетний план. Создан экспертный совет по разработке стратегии проекта “Умный город”. Эта деятельность ведется параллельно с разработкой маркетинговой стратегии Челябинска, где одно из направлений – развитие Челябинска как центра компетенций. Финансовая емкость этого проекта до 2024 года – 4,8 млрд руб.», - рассказал Александр Руденко. Из каких источников будет складываться бюджет проекта, он не уточнил.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Челябинск вошел в список пилотных городов для реализации проекта «Умный город» 18 марта. Значительную часть мероприятий по «дорожной карте» администрация Челябинска планирует реализовать к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. Отмечалось, что уже в этом году начнется установка в городе «умных остановок» с видеокамерами, wi-fi, теплыми скамьями, кнопками вызова экстренных служб и такси. По городу смонтируют 300 таких конструкций. Их общая стоимость – около 300 млн руб.