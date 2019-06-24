На Ставрополье продлят «налоговые каникулы»

В Ставропольском для отдельных категорий предпринимателей продлят «налоговые каникулы» , сообщает пресс-служба губернатора региона. Предприниматели, зарегистрированные в 2019 году, не будут платить налоги в течение двух лет. Нулевую налоговую ставку продлили для предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения.

«Мы продолжаем мероприятия года предпринимательства на Ставрополье и распространяем меры поддержки для бизнеса на будущий год. Для начинающих предпринимателей обнуляем их налоговое бремя, чтобы помочь бизнесу встать на ноги», - приводит пресс-служба слова губернатора региона.

Кроме того, в регионе ввели инвестиционный налоговый вычет для ключевых отраслей экономики Ставрополья. С его помощью предприятия смогут уменьшить налог на прибыль на сумму затрат на покупку оборудования или модернизации производства.

Дарья Голякова