ПАСЕ не будет обсуждать катастрофу MH17 и неплатежи Россией членских взносов

Парламентская ассамблея Совета Европы не будет проводить срочные дебаты по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году. Поддержали предложенную для обсуждения тему 52 человека, выступили против — 86.

17 июля 2014 года рейс МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777-200 находилось 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Также было отклонено предложение об обсуждении вопроса привлечения России к ответственности за неплатеж членских взносов (46 — «за», 77 — «против»).

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Последние три года Россия не участвовала в сессиях ПАСЕ. В течение двух последних лет она не перечисляла взносы в бюджет Совета Европы.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У России прорезается право голоса в ПАСЕ».