В Красноярске завели новое дело на экс-главу управления Росприроднадзора

Следственные органы возбудили второе уголовное дело о взятке в отношении бывшего руководителя управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Тыве Андрея Калинина. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета России.

По версии следствия, в конце 2018 года чиновник получил 500 тыс. руб. от предпринимателя за выдачу разрешительных документов. Силовики полагают, что эти деньги были первым траншем из взятки в размере 1 млн руб., полагавшейся Андрею Калинину.

Напомним, экс-главу управления Росприроднадзора задержали в декабре 2018 года по обвинению в коррупции. Ему инкриминировали получение взятки 300 тыс. руб. за положительное заключение на проект рекультивации золошлака Кызылской ТЭЦ и его последующее утверждение. После задержания на ладонях господина Калинина обнаружили следы спецвещества, которым были помечены деньги.

Подробнее о первом уголовном деле — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Один шлак до СИЗО»

Илья Николаев