27 депутатов госсовета Удмуртии допустили ошибки в декларациях за 2017 год

27 депутатов госсовета Удмуртии нарушили требования законодательства о противодействии коррупции при предоставлении деклараций за 2017 год. Об этом сообщили на очередной сессии регионального парламента 24 июня.

11 депутатов госсовета совершили малозначительные нарушения. В качестве меры ответственности они получат предупреждение. Ими являются Владимир Красильников, Дмитрий Кузнецов, Михаил Лебедев, Карен Манукян, Сергей Мусинов, Владимир Паршин, Игорь Стрелков, Фарит Халитов, Павел Чушъялов, Фарид Юнусов, Тимур Ягафаров.

16 членов парламента Удмуртии совершили нарушения антикоррупционного законодательства впервые. К этим депутатам не станут применять меры ответственности. Ими являются Олег Бобров, Владимир Бодров, Алексей Конорюков, Алексей Крюков, Антон Кузнецов, Дмитрий Лукин, Сергей Лукьянчиков, Надежда Михайлова, Ольга Новгородцева, Владимир Пальшин, Ленар Сафин, Андрей Смирнов, Зоя Степнова, Эдуард Петров, Анатолий Хохряков и Алексей Чернов.

Всего были проверены поданные сведения 40 депутатов госсовета из 60.