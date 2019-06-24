Сгоревший автоцентр в Кемерово откроют после реконструкции

Собственники сгоревшего автоцентра Skoda и Hyundai в Кемерово начали работы по реконструкции здания, сообщил глава города Илья Середюк на своей странице соцсетях.

По словам мэра, владельцы автоцентра заказали экспертизу, которая подтвердила, что несущие конструкции здания находятся в работоспособном состоянии, но кровля, выполненная из горючих материалов, сгорела и ее нужно заменить. «Уже разработан проект реконструкции автоцентра, и собственники приступили к работам, недожидаясь каких-либо напоминаний»,— сказал Илья Середюк. Когда собственники планируют завершить работы, глава города не уточнил.

Здание двухэтажного автоцентра находится в Кемерово на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов. В нем находились два автосалона: Skoda и Hyundai. Первый принадлежит хозяйке крупнейшего кемеровского мол-автодилера «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой, второй — Ольге Воронцовой и Гельсине Леготиной на паритетных началах.

Напомним, что 20 мая загорелась кровля автоцентра. Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Предварительной причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание в электронном рекламном баннере, который находился около кровли.

Нина Обелюнас