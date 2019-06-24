«Победа» прекращает вылеты из Перми в Батуми

Авиакомпания «Победа» с 8 июля 2019 года полностью прекращает выполнение рейсов из международного аэропорта Пермь в Батуми, частота которых в летнем расписании аэропорта Большое Савино составляет три раза в неделю. Отмена авиасообщения связана с указом президента РФ Владимира Путина о временном запрете для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ в Грузию.

Как сообщается на странице аэропорта в Facebook, пассажиры, купившие авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости билета по месту его приобретения либо бесплатно изменить время перевозки, с тем чтобы она состоялась в период выполнения рейсов. Те из пассажиров, которые имеют билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время, до полного прекращения авиасообщения, или вернуть полную стоимость билетов.