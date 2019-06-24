Белуха самостоятельно скрестилась с нарвалом

Группа ученых из Университета Копенгагена обнаружила, что нарвалы и белухи могут скрещиваться между собой. О гибриде стало известно, когда исследовали полузабытый гигантский череп, долгие годы хранившийся в фондах датского Музея естественной истории.

Белухи (имя получили из-за цвета) стали широко известны в последнее время по печальному поводу — так называемой китовой тюрьме на российском Дальнем Востоке. По-латыни этот вид кита называется «бескрылый дельфин». Белухи достигают 6 м в длину и весят 2 т. Нарвалы состоят с белухами в одном семействе нарваловых. Нарвал называется так из-за своего цвета, серовато-бурых пятен по светлому фону (по-исландски «нар» — труп, а «вал» — кит). Нарвалы меньше белух, достигают 4,5 м в длину и весят 2 т. Отличительная особенность нарвалов — спиралевидный бивень (иногда пара) длиной до 3 м и весом до 10 кг. Вероятно, бивень служит нарвалам и органом чувств, и оружием при охоте, киты могут оглушать им добычу. У белух зубы небольшие, конической формы.

В 1980-е годы один гренландский китобой наткнулся на кита необычного вида и, убив его, решил оставить на память его череп. Несколько лет спустя профессор Мадс Петер Хайде-Йоргенсен из Гренландского института природных ресурсов побывал в поселении, где жил китобой, и приметил на крыше его сарая трофей. Ученый расспросил охотника об этом странном ките, а череп отправил в Копенгаген. С тех пор череп хранился в Зоологическом музее, принадлежащем Музею естественной истории при Университете Копенгагена, где, забытый до недавнего времени, просто собирал пыль. Теперь группа ученых выявила причину уникальных характеристик черепа: он принадлежит гибриду нарвала и белухи.

«Насколько нам известно, это первое и единственное в мире свидетельство того, что эти два арктических гиганта могут скрещиваться. По форме зубов и черепа можно было только предположить, что экземпляр представляет собой гибрид нарвала и белухи, но невозможно было это подтвердить. Данные, которые имеются у нас теперь, подтверждают эту гипотезу: да, это действительно гибрид»,— восторгается Элин Лоренцен, эволюционный биолог и куратор в Музее естественной истории.

Череп гибрида значительно больше тех, что обыкновенно бывают у нарвала или белухи; гибрид был вооружен комплектом длинных спиралевидных заостренных зубов, размещенных горизонтально. При помощи анализа ДНК и анализа стабильных изотопов ученые определили, что череп принадлежал самцу, гибриду первого поколения между самкой нарвала и самцом белухи. Также выяснилось, что животное питалось совсем иначе, чем его родители: если нарвалы и белухи находят пищу в толще воды, то гибрид — житель дна. Вероятно, поэтому он имел такие необычные зубы.

«В мировых коллекциях естественной истории имеются настоящие перлы, которые могут дать нам лучшее понимание эволюции и разнообразия жизни на Земле,— рассказывает Лоренцен.— Удивительно, когда материал — как, например, этот череп, который годами хранился в нашей коллекции,— может быть по-новому изучен с использованием новых методов (которых в 1980-е годы просто не было), чтобы получить новейшие биологические данные».

Петр Харатьян