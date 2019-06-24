В последний день приема заявок на выборы губернатора Челябинской области заявились два кандидата

Документы на участие в выборах губернатора Челябинской области подали еще два кандидата – фотограф Станислав Артемов и военный пенсионер Виктор Перов. Оба будут участвовать в качестве самовыдвиженцев, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Таким образом, кандидатуры на выборы губернатора Челябинской области выдвинули 14 человек. Ранее о своем желании участвовать заявили: самовыдвиженцы – Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Александр Лебедев, Татьяна Якимова и Сергей Морозов, член ЛДПР Виталий Пашин, от «Родины» – Сергей Смышляев, от Партии пенсионеров – Сергей Фирстов, представитель КПРФ Константин Нациевский, руководитель реготделения «Яблока» Ярослав Щербаков, от партии «Гражданская сила» выдвинулся Алексей Севастьянов, от движения «Социальная справедливость России» - Александр Комиссаров.

В 18.00 24 июня облизбирком завершит прием заявок на участие в выборах губернатора региона. С 25 июня по 4 июля будет идти регистрация документов, в течение 10 дней специалисты областной избирательной комиссии будут проверять сведения о кандидатах.