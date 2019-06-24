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Начальник отделения связи в Чернушинском районе обвиняется в хищении 200 тыс. рублей

Прокуратура Чернушинского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи деревни Атняшка. Экс-глава отделения обвиняется в хищении чужого имущества, совершенном с использованием своего служебного положения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что обвиняемая похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства в сумме более 200 тыс. руб., принадлежащие ФГУП «Почта России». Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чернушинский районный суд Пермского края.

УФПС Пермского края сообщает, что действия бывшей сотрудницы не отразились на клиентах, все обязательства перед ними выполнены в срок и в полном объеме, говорится в комментарии ведомства.

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