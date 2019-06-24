Проектное финансирование На создание проекта развязки в районе улицы Циолковского потратят до 150 млн. рублей

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области объявило аукцион на разработку проекта транспортной развязки в границах улиц Циолковского, Кузьмина и Светлоярской. Необходимо сделать проектную документацию для реконструкции трех дорог в Сормовском районе.

Проект необходимо подготовить к 25 января 2020 года, начальная (максимальная) цена контракта, который будет финансироваться из облбюджета, – 150 млн. рублей. Стоимость самого строительства, по словам главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, составляет 2,6 млрд. рублей.