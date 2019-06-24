24 июня, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Проектное финансирование

На создание проекта развязки в районе улицы Циолковского потратят до 150 млн. рублей

от

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области объявило аукцион на разработку проекта транспортной развязки в границах улиц Циолковского, Кузьмина и Светлоярской. Необходимо сделать проектную документацию для реконструкции трех дорог в Сормовском районе.

Проект необходимо подготовить к 25 января 2020 года, начальная (максимальная) цена контракта, который будет финансироваться из облбюджета, – 150 млн. рублей. Стоимость самого строительства, по словам главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, составляет 2,6 млрд. рублей.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Заглянули за черту Оказалось, дети и низкая зарплата – главные причины бедности нижегородцев
Благоустройства начали с демонтажа В сквере на ул. Пискунова установят видеонаблюдение и создадут зону wi-fi.
Инвесторы нацелились на набережную Под проект благоустройства территории привлечено 3,5 млрд рублей.
Из Павлова с петицией Жители города рассказали Путину про котлован, заполненный ядовитым содержимым
Живите богато Депутаты гордумы будут зарабатывать 26 665 руб. в месяц
Сдали карту Она поможет в борьбе с нелегальным бизнесом.
Профиль пользователя